Поиск

Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник.

Рынок преодолел негативные последствия обвала цен на золото и серебро, вынудившего трейдеров продавать активы для покрытия убыточных позиций в драгметаллах, и сосредоточился на статданных и новостях компаний.

Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 52,6 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее и достиг максимальной отметки с августа 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 48,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности, ниже - о её сокращении. До января ISM Manufacturing находился ниже данного уровня десять месяцев подряд.

Активный подъем в ходе торгов продемонстрировали акции технологических компаний, в том числе Sandisk - на 15,4%, Western Digital - на 8%, Seagate Technology - на 6,2%, Micron Technology - на 5,5%, Apple Inc. - на 4,1%, Advanced Micro Devices - на 4%, Cisco Systems Inc. - на 3%, International Business Machines - на 2,6%, Alphabet Inc. - на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 1,5%.

Бумаги круизных операторов Carnival и Norwegian Cruise Line подорожали на 8,1% и 7,7% соответственно, оператора казино Las Vegas Sands - на 5,5%. Рыночная стоимость Walmart Inc. увеличилась на 4,1%, Visa Inc. - на 3,7%, Merck & Co. - на 2,8%.

Производитель продуктов питания Tyson Foods нарастил капитализацию на 0,6% после квартальной отчетности. Скорректированная прибыль и выручка крупнейшего в США поставщика мяса оказались лучше ожиданий рынка.

Лидером падения среди компонентов индекса Dow Jones стала Walt Disney Co. Акции крупнейшей в мире компании сферы развлечений и медиа упали на 7,4%, несмотря на ее сильные квартальные результаты.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. уменьшилась на 2,9%. Главный исполнительный директор компании Дженсен Хуан опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он недоволен заключенным в сентябре прошлого года соглашением о намерениях с OpenAI, предусматривающим инвестиции Nvidia в эту компанию в размере $100 млрд. Хуан заявил, что Nvidia планирует сделать крупные инвестиции в OpenAI в рамках готовящегося инвестраунда.

Котировки Tesla опустились на 2%, Microsoft Corp. - на 1,6%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,4%.

Бумаги Devon подешевели на 0,2%, Coterra - на 3,6% после сообщений о том, что эти энергетические компании достигли соглашения о слиянии.

Капитализация разработчика программного обеспечения Strategy сократилась на 6,7% на фоне падения цены биткойна. Компания владеет крупнейшими в мире резервами этой криптовалюты.

Рыночная стоимость Exxon Mobil уменьшилась на 2,1%, Chevron Corp. - на 1,6% вслед за снижением цен на нефть.

В то же время падение цен на топливо поддержало котировки авиакомпаний, в том числе JetBlue (+8,2%), United Airlines (+4,9%), Delta Air Lines (+4,8%) и Southwest Airlines (+4,5%).

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 1,05%, до 49407,66 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,54% - до 6976,44 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,56% и закрылся на отметке 23592,11 пункта.

Amazoncom Dow Jones Nasdaq Composite Tesla Уолл-стрит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

 Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

 США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

 Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

Тегеран может снизить обогащение урана до 20%

NASA удалось завершить заправку лунной ракеты после устранения утечки водорода

Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

 Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

Трамп вновь заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Трамп объявил о торговом соглашении с Индией

 Трамп объявил о торговом соглашении с Индией

Сурок Фил предсказал американцам продолжение зимы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8299 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });