Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник.

Рынок преодолел негативные последствия обвала цен на золото и серебро, вынудившего трейдеров продавать активы для покрытия убыточных позиций в драгметаллах, и сосредоточился на статданных и новостях компаний.

Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 52,6 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее и достиг максимальной отметки с августа 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 48,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности, ниже - о её сокращении. До января ISM Manufacturing находился ниже данного уровня десять месяцев подряд.

Активный подъем в ходе торгов продемонстрировали акции технологических компаний, в том числе Sandisk - на 15,4%, Western Digital - на 8%, Seagate Technology - на 6,2%, Micron Technology - на 5,5%, Apple Inc. - на 4,1%, Advanced Micro Devices - на 4%, Cisco Systems Inc. - на 3%, International Business Machines - на 2,6%, Alphabet Inc. - на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 1,5%.

Бумаги круизных операторов Carnival и Norwegian Cruise Line подорожали на 8,1% и 7,7% соответственно, оператора казино Las Vegas Sands - на 5,5%. Рыночная стоимость Walmart Inc. увеличилась на 4,1%, Visa Inc. - на 3,7%, Merck & Co. - на 2,8%.

Производитель продуктов питания Tyson Foods нарастил капитализацию на 0,6% после квартальной отчетности. Скорректированная прибыль и выручка крупнейшего в США поставщика мяса оказались лучше ожиданий рынка.

Лидером падения среди компонентов индекса Dow Jones стала Walt Disney Co. Акции крупнейшей в мире компании сферы развлечений и медиа упали на 7,4%, несмотря на ее сильные квартальные результаты.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. уменьшилась на 2,9%. Главный исполнительный директор компании Дженсен Хуан опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он недоволен заключенным в сентябре прошлого года соглашением о намерениях с OpenAI, предусматривающим инвестиции Nvidia в эту компанию в размере $100 млрд. Хуан заявил, что Nvidia планирует сделать крупные инвестиции в OpenAI в рамках готовящегося инвестраунда.

Котировки Tesla опустились на 2%, Microsoft Corp. - на 1,6%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,4%.

Бумаги Devon подешевели на 0,2%, Coterra - на 3,6% после сообщений о том, что эти энергетические компании достигли соглашения о слиянии.

Капитализация разработчика программного обеспечения Strategy сократилась на 6,7% на фоне падения цены биткойна. Компания владеет крупнейшими в мире резервами этой криптовалюты.

Рыночная стоимость Exxon Mobil уменьшилась на 2,1%, Chevron Corp. - на 1,6% вслед за снижением цен на нефть.

В то же время падение цен на топливо поддержало котировки авиакомпаний, в том числе JetBlue (+8,2%), United Airlines (+4,9%), Delta Air Lines (+4,8%) и Southwest Airlines (+4,5%).

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 1,05%, до 49407,66 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,54% - до 6976,44 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,56% и закрылся на отметке 23592,11 пункта.