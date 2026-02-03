В Бундесвере планируют расширять свой военный потенциал в космосе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ФРГ нужно наращивать свои оборонные возможности и в космосе, заявил телеканалу CNBC командующий Космическими силами Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут.

"Сейчас мы будем делать упор на оборонный аспект, на сферу безопасности при использовании космического пространства. Это потребует суверенного военного потенциала", - сказал он по прибытии на Сингапурское авиашоу.

Он отметил, что на подобные цели правительство ФРГ предусматривает выделение 35 млрд евро на период до 2030 года. По его словам, некоторое оборудование немецкие власти собираются закупить на международных и европейских рынках.

Траут сказал, что на изменение военного планирования Германии оказали влияние события последних пяти лет, в том числе вокруг Украины. Генерал-майор напомнил, что перед Бундесвером поставлена задача – обеспечить боеготовность не позже 2029 года, и командование должно действовать быстро для восполнения пробелов в обороноспособности.

При этом он добавил, что ФРГ продолжает эффективно сотрудничать с США в военной сфере.