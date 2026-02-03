Поиск

Швеция и Дания закупят системы ПВО для Украины

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы ПВО на сумму в размере $290 млн, сообщают во вторник западные СМИ.

"Швеция выделит 2,1 млрд шведских крон (примерно $234, 5 млн - ИФ) на закупку зенитных комплексов Tridon, разработанных шведским подразделением оборонного концерна BAE Systems Bofors, а Дания внесет около 500 млн датских крон (примерно $55,8 млн - ИФ)", - ссылаются СМИ на заявление министра обороны Швеции Паля Йонсона.

"Это означает, что Украина сможет развернуть батальон ПВО, если захочет", - сказал он на совместной пресс-конференции в Гётеборге со своим датским коллегой Труэлсом Лундом Поульсеном.

По словам шведского министра, "эта закупка не только поддерживает Украину, но и укрепляет производственные мощности в Швеции".

