Норвегия закупит у Южной Кореи дальнобойные наземные системы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии решило закупить у южнокорейской компании Hanwha системы наземной дальнобойной стрельбы.

"Наземный дальнобойный точечный огонь - это новая возможность для Вооружённых сил. Приоритет правительства - быстрое укрепление оборонных возможностей Норвегии, и эти закупки укрепят нашу способность надёжно сдерживать потенциальных противников", - заявил министр обороны Торе Сандвик.

По его слвоам, закупка включает в себя пусковые установки и ракеты, а также интегрированную логистическую поддержку, учебные материалы и системы поддержки.

Стоимость закупки составляет 19 млрд норвежских крон. Оплата начнется с началом доставки системы.

"Это одна из крупнейших инвестиций армии. Наш выбор был основан на конкурсе, проведенном Агентством по военному материальному обеспечению Норвегии (FMA), и рекомендации Вооруженных сил Норвегии. Южнокорейская Hanwha - единственный поставщик, который соответствует всем требованиям по производительности, срокам доставки и стоимости", - сказал Сандвик.

Соглашение предусматривает поставку вооруженным силам 16 пусковых систем и ракет с тремя разными дальностями стрельбы, до 500 километров включительно.

Hanwha поставит пусковые установки и учебные материалы в 2028 и 2029 годах, а ракеты - в 2030 и 2031 годах.

"Это дает возможность Вооруженным силам начать подготовку личного состава заранее, а в течение четырех лет - иметь оперативную систему", - отметил министр.

Южнокорейская компания также предложила комплексное соглашение о промышленном сотрудничестве с норвежскими компаниями в размере 120 процентов от стоимости контракта.

