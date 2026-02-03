Поиск

Премьер Израиля призвал Уиткоффа не верить Ирану

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа не полагаться на обещания Тегерана, сообщает канцелярия израильского премьера.

"Перед поездкой спецпосланника Уиткоффа на встречу с иранской стороной премьер-министр прояснил свою позицию: Иран неоднократно доказывал, что полагаться на его обещания нельзя", - говорится в сообщении.

На встрече, которая прошла в Израиле во вторник, израильская и американская стороны также обсудили урегулирование ситуации в секторе Газа.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи проведут в пятницу встречу для обсуждения ядерной программы Тегерана.

