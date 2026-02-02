Axios узнал, что США и Иран проведут переговоры по ядерному вопросу в пятницу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи проведут в пятницу встречу в Стамбуле для обсуждения ядерной программы Тегерана, передает в понедельник портал Axios со ссылкой на два информированных источника.

Уиткофф и Аракчи должны будут обсудить "возможное соглашение по атомной проблеме", сообщает Axios.

Ранее в понедельник агентство "Фарс" сообщало со ссылкой на источник, что президент Ирана Масуд Пезешкиан дал добро на новый раунд переговоров Тегерана с Вашингтоном.

Ранее Иран и США провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.