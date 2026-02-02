Поиск

Axios узнал, что США и Иран проведут переговоры по ядерному вопросу в пятницу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи проведут в пятницу встречу в Стамбуле для обсуждения ядерной программы Тегерана, передает в понедельник портал Axios со ссылкой на два информированных источника.

Уиткофф и Аракчи должны будут обсудить "возможное соглашение по атомной проблеме", сообщает Axios.

Ранее в понедельник агентство "Фарс" сообщало со ссылкой на источник, что президент Ирана Масуд Пезешкиан дал добро на новый раунд переговоров Тегерана с Вашингтоном.

Ранее Иран и США провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.

Аббас Аракчи Иран США Стамбул Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

 Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

Британский МИД отзывает аккредитацию у российского дипломата

Brent подешевела почти на 5% до $65,95 за баррель

Иран ждет ближайшие дни дипломатических успехов в отношениях с США

На Солнце минувшей ночью произошла супервспышка

Brent подешевела до $66,01 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 февраля

Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

 Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

 США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });