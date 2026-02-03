SpaceX приостановила запуски ракет Falcon 9 из-за неполадок в работе верхней ступени

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - SpaceX приостановила запуски ракет Falcon 9 после проблемы, возникшей в работе ее верхней ступени в ходе полета 2 февраля, сообщили в компании.

В понедельник вторая ступень ракеты Falcon 9 после вывода на орбиту 25 интернет-спутников Starlink "вышла из строя" во время подготовки к включению двигателя для свода ее с орбиты. Ступень затем начала неконтролируемое снижение перед падением в незапланированном районе, говорится в сообщении.

Компания не уточнила характер неисправности, но заявила, что ступень работала нормально в ходе вывода полезной нагрузки.

"Команды анализируют данные, чтобы определить первопричину и корректирующие действия, прежде чем вернуться к полетам", - заявили в SpaceX.

Компания не сообщила, сколько времени займет этот процесс. В расписании запусков на сайте SpaceX указан следующий запуск Falcon 9 только 6 февраля. Ранее очередной запуск ракеты планировался 3 февраля.