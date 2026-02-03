Поиск

SpaceX приостановила запуски ракет Falcon 9 из-за неполадок в работе верхней ступени

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - SpaceX приостановила запуски ракет Falcon 9 после проблемы, возникшей в работе ее верхней ступени в ходе полета 2 февраля, сообщили в компании.

В понедельник вторая ступень ракеты Falcon 9 после вывода на орбиту 25 интернет-спутников Starlink "вышла из строя" во время подготовки к включению двигателя для свода ее с орбиты. Ступень затем начала неконтролируемое снижение перед падением в незапланированном районе, говорится в сообщении.

Компания не уточнила характер неисправности, но заявила, что ступень работала нормально в ходе вывода полезной нагрузки.

"Команды анализируют данные, чтобы определить первопричину и корректирующие действия, прежде чем вернуться к полетам", - заявили в SpaceX.

Компания не сообщила, сколько времени займет этот процесс. В расписании запусков на сайте SpaceX указан следующий запуск Falcon 9 только 6 февраля. Ранее очередной запуск ракеты планировался 3 февраля.

SpaceX Falcon 9
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

 Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

Эстонские власти задержали контейнеровоз, направлявшийся в РФ

НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

 НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

Американский истребитель сбил иранский дрон над Аравийским морем

Что произошло за день: вторник, 3 февраля

В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

 В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

Макрон сообщил о подготовке на техническом уровне разговора с Путиным

Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

 Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии

Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

 Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8309 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });