Поиск

Трамп заявил о возможности создать инновационную систему ПРО, о которой мечтал Рейган

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская сторона в настоящее время располагает передовыми технологиями, которые позволят создать систему противоракетной обороны "Золотой купол", в том числе над Гренландией, что было невозможно сделать ранее, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Рональд Рейган думал об этом много лет назад, но у нас не было нужных технологий в тот момент. Идея была великолепной, но не было технологий. Теперь у нас невероятные технологии", - сказал глава Белого дома в эфире телеканала Fox Business.

В миреРютте заверил Трампа, что союзники по НАТО придут на помощь США в случае атакиЧитать подробнее

Он отметил, что часть "Золотого купола", обеспечивающего противоракетную оборону, будет размещена в Гренландии. Трамп вновь подчеркнул стратегическую важность Гренландии, добавив, что США на этом острове "получат все, что хотят, без каких-либо затрат".

Говоря о союзниках по НАТО, президент США вновь выразил сомнения, что они бы пришли на помощь американской стороне в случае необходимости. Он выразил надежду, что такой необходимости никогда не будет, и добавил, что США в целом никогда не просили их о помощи.

"Мы никогда не нуждались в них. Мы никогда ни о чем их не просили", - сказал Трамп.

США Гренландия Дональд Трамп Рональд Рейган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон заявил о задержании в Средиземном море следовавшего из РФ танкера

Германия высылает сотрудника посольства РФ в Берлине

Трамп назвал хорошими состоявшиеся в Давосе переговоры с Зеленским

 Трамп назвал хорошими состоявшиеся в Давосе переговоры с Зеленским

Трамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотят

 Трамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотят

В Давосе учрежден "Совет мира"

 В Давосе учрежден "Совет мира"

Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира

 Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира

Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

 Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

НАТО пока не собирается проводить учения в Гренландии и разворачивать там полноценную миссию
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });