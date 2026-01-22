Трамп заявил о возможности создать инновационную систему ПРО, о которой мечтал Рейган

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская сторона в настоящее время располагает передовыми технологиями, которые позволят создать систему противоракетной обороны "Золотой купол", в том числе над Гренландией, что было невозможно сделать ранее, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Рональд Рейган думал об этом много лет назад, но у нас не было нужных технологий в тот момент. Идея была великолепной, но не было технологий. Теперь у нас невероятные технологии", - сказал глава Белого дома в эфире телеканала Fox Business.

Он отметил, что часть "Золотого купола", обеспечивающего противоракетную оборону, будет размещена в Гренландии. Трамп вновь подчеркнул стратегическую важность Гренландии, добавив, что США на этом острове "получат все, что хотят, без каких-либо затрат".

Говоря о союзниках по НАТО, президент США вновь выразил сомнения, что они бы пришли на помощь американской стороне в случае необходимости. Он выразил надежду, что такой необходимости никогда не будет, и добавил, что США в целом никогда не просили их о помощи.

"Мы никогда не нуждались в них. Мы никогда ни о чем их не просили", - сказал Трамп.