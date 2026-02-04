Глава МИД Ирана заявил, что переговоры с США состоятся в пятницу в Омане

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе состоятся в пятницу в Омане, как того и добивалась иранская сторона.

"Ядерные переговоры с США запланированы в Маскате примерно на 10:00 (09:00 мск) пятницы. Я благодарен нашим оманским братьям за принятие всех необходимых мер", - написал Аракчи в социальной сети X в среду.

Ранее в среду Axios сообщал со ссылкой на источники, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу, могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман.

Портал писал, что США и Иран согласились провести встречу в Стамбуле в пятницу в присутствии ближневосточных стран-наблюдателей. Но во вторник Тегеран уведомил Вашингтон, что хотел бы провести переговоры в Омане в двустороннем порядке, чтобы там сфокусироваться на ядерной программе, а не других вопросах, таких как ракетная программа.