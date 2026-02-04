Штаты готовы сотрудничать с РФ и Китаем для сокращения ядерных арсеналов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Jim Watson-Pool/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - США готовы взаимодействовать, в частности, с Россией и Китаем для сокращения арсеналов ядерного оружия в мире, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы будем работать с Китаем, Россией и любой другой страной, неважно дружественной или конкурирующей, чтобы постараться сократить количество существующего в мире ядерного оружия", - сказал он в интервью журналистке Мегин Келли.

По мнению Вэнса, это самое важное, что можно сделать для мира и стабильности.