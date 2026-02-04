Кремль пока не готовится к переговорам Путина с Макроном

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Франция поддерживают контакты на рабочем уровне, но подготовка к переговорам на высшем уровне пока не ведется, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы точно не можем сказать, в предметном плане сейчас каких-то наметок о контактах на высшем уровне у нас нет", - сказал он, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что подготовка к его контактам с Владимиром Путиным идет "на техническом уровне".

"На рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем", - добавил Песков.

В начале января Макрон говорил, что планирует провести разговор с президентом Путиным. Он сообщил телеканалу France 2, что "идет работа по возобновлению этого контакта, который будет организован в ближайшие недели".