США продолжают перебрасывать военные грузы на Ближний Восток

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС США продолжают активно доставлять грузы в регион Ближнего Востока, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

За последние двое суток в регион совершили рейсы не менее 11 американских самолетов C-17А Globemaster III и C-5 Galaxy, в том числе четыре самолета прибыли в Иорданию на базу Муваффак Салти. Рейсы самолетов, в частности, осуществлялись из Техаса с аэродромов базы Форт-Блисс, где размещается 69-я артиллерийская бригада ПВО и базы Форт-Худ, где размещается 11-я артиллерийская бригада ПВО. Они оснащены зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD.

Зафиксированы также многочисленные прилеты самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker на ближневосточные базы, где размещаются американские войска.

По неполным данным, за последние три недели военно-транспортные самолеты ВВС США совершили около 80 рейсов на Ближний Восток.