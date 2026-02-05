Поиск

Количество авианосцев США сократится в марте до 10

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Количество атомных авианосцев, которыми располагают ВМС США, в марте сократится до 10 кораблей, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов (USNI).

Отмечается, что из состава флота будет выведен старейший американский авианосец USS Nimitz. В настоящее время он находится базе в Бремертоне в штате Вашингтон на этапе подготовки к выводу из эксплуатации и выгрузки ядерного топлива.

В течение года ВМС США будут располагать 10 авианосцами, вместо традиционных 11. Ожидается, что в марте 2007 года боевой состав американского флота пополнится новейшим авианосцем USS John F. Kennedy, который, покинув в конце января верфь Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния, уже провел недельные ходовые испытания в море.

Закладка киля корабля состоялась 22 августа 2015 года. Его стоимость оценивается в $13,2 млрд. USS John F. Kennedy будет способен нести на борту авиационное крыло в составе до 90 самолетов и вертолетов различных типов.

На данный момент ВМС США располагают девятью атомными авианосцами класса Nimitz и одним нового класса Gerald Ford, к которому принадлежит USS John F. Kennedy.

Пять авианосцев размещены на базе в Норфолке, штат Вирджиния, на Атлантике и пять на тихоокеанских базах в Сан-Диего (штат Калифорния), Бремертоне (штат Вашингтон) и Йокосука (Япония).

В настоящее время в море на оперативных заданиях находятся только три американских авианосца - USS Gerald R. Ford, который курсирует в Карибском море, USS Abraham Lincoln, размещенный в Аравийском море к югу от Ирана, и USS Theodore Roosevelt, который в минувшую субботу вышел из базы в Сан-Диего в Тихий океан.

