Трамп ушел от ответа о преемнике на посту президента США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отказался уточнять, кого из двух кандидатов - вице-президента Джей Ди Вэнса или госсекретаря Марко Рубио - предпочел бы видеть своим преемником.

"Я не хочу вдаваться в подробности. У нас впереди еще три года", - сказал Трамп на соответствующий вопрос в интервью NBC News.

По его словам, и Рубио, и Вэнс отлично справляются со своей работой, и они оба "фантастические".

"Я бы сказал, что один из них немного более дипломатичен, чем другой", - отметил Трамп.

"Я думаю, что они оба обладают очень высоким интеллектом. Я думаю, что есть разница в стиле", - добавил американский президент.

Трамп также ушел от ответа на вопрос о возможности своего третьего президентского срока.

"Я не знаю. Это было бы интересно", - сказал американский лидер.