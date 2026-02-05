Большинство фондовых индексов Европы в среду выросли

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду.

Инвесторы оценивали статданные, квартальные отчетности и другие новости компаний.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,03% - до 618,12 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,85%, французский CAC 40 - на 1%, итальянский FTSE MIB - на 0,5%. При этом германский DAX опустился на 0,7%, испанский IBEX 35 - на 0,1%.

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 1,7% в годовом выражении, по предварительным данным статуправления ЕС. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2% в предыдущий месяц и совпала со средним прогнозом аналитиков.

Базовая инфляция составила 2,2% против 2,3% в декабре, тогда как опрошеннные Trading Economics эксперты не ожидали изменения.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в январе снизился до 51,3 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным HCOB и S&P Global. Предварительно сообщалось, что показатель остался на уровне предыдущего месяца, и аналитики не прогнозировали пересмотра.

Индикатор сферы услуг еврозоны опустился в январе до 51,6 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о снижении до 51,9 пункта.

В Германии сводный PMI вырос до 52,1 пункта с 51,3 пункта в декабре, в Италии - до 51,4 пункта с 50,3 пункта, в Великобритании - до 53,7 пункта с 51,4 пункта. Во Франции он снизился до 49,1 пункта с 50 пунктов, в Испании - до 52,9 пункта с 55,6 пункта.

Новые данные не изменили ожиданий относительно денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, который объявит решение по процентной ставке в четверг. В тот же день завершится заседание Банка Англии. Участники рынка убеждены, что оба регулятора оставят ставки без изменений.

Цена акций Clariant подскочила на 13,3% (они стали лидером роста в Stoxx 600), Wendel - более чем на 9%. Причиной этого стала новость о том, что германская Henkel покупает нидерландского производителя химической продукции Stahl Group за 2,1 млрд евро. Wendel и Clariant являются акционерами Stahl и продадут свои бумаги в рамках этой сделки. Стоимость Henkel поднялась на 2,6%.

Котировки акций французского производителя косметики L'Oreal выросли на 3,4% и достигла максимума за 15 недель.

Цена акций британского страховщика Beazley выросла на 6,9%. Компания согласилась на улучшенное предложение о покупке со стороны швейцарской Zurich Insurance примерно за 8 млрд фунтов стерлингов. Котировки акций Zurich Insurance выросли на 6,5%.

Бумаги датского пивоваренного концерна Carlsberg подорожали на 4,5%, хотя его выручка и операционная прибыль за 2025 год не оправдали ожиданий экспертов.

Стоимость британской фармацевтической GSK подскочила на 6,9% благодаря сильным результатам за четвертый квартал и прогнозам на текущий год.

Акции Equinor прибавили в цене 0,5%. Норвежская нефтегазовая компания повысила дивиденды и анонсировала buyback на сумму до $1,5 млрд.

Котировки бумаг других представителей нефтегазовой отрасли также завершили день подъемом: BP Plc - на 2,4%, Shell - на 2,8%, TotalEnergies - на 1,8%.

Между тем наиболее сильное падение в Stoxx 600 показали акции Novo Nordisk - на 17,2%. Датская фармацевтическая компания ожидает снижения основных финансовых показателей в текущем году, что разочаровало инвесторов.

Капитализация UBS Group упала на 6,3%, несмотря на сильную квартальную отчетность. Швейцарский банк также сообщил о намерении выкупить собственные акции на сумму $3 млрд в 2026 году.

Бумаги Infineon Technologies подешевели на 1,9%. Один из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции в октябре-декабре увеличил чистую прибыль на 4%, что оказалось хуже прогноза.

Котировки акций Credit Agricole опустились на 3% (став лидером снижения в CAC 40). Французский банк в минувшем квартале сократил чистую прибыль на 39%, хотя она превзошла ожидания.

Цена бумаг других французских банков также уменьшилась, в том числе Societe Generale - на 1,2%, BNP Patibas - на 1,1%.