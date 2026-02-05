Поиск

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Фото: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба в результате высокой солнечной активности. Об этом сообщили в четверг в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3. Эти бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1.

Сообщается, что в настоящий момент в ночной зоне западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности. Яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США.

Ситуация для территории России прояснится примерно через 10 часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на европейскую часть страны, прогнозируют ученые.

