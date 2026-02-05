Что случилось этой ночью: четверг, 5 февраля

СК завел дело о мошенничестве с жилфондом Минобороны, БПЛА атаковали четыре города в Ростовской области, Nike заподозрили в дискриминации

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СК завел дело о мошенничестве на 1 млрд руб. в отношении должностных лиц ФГАУ "Росжилкомплекс" и департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ. Экс-начальник "Росжилкомплекса" Валерий Абраменков заключен под стражу.

- США готовы взаимодействовать с Россией, Китаем и любой другой страной для сокращения арсеналов ядерного оружия в мире, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

- Атаку БПЛА отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области, пострадал один человек.

- На перегоне Хилок - Гыршелун Транссибирской магистрали в Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. К месту схода направлены восстановительные поезда.

- Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн 3 февраля посетил Москву для встречи с помощником главы РФ Юрием Ушаковым, сообщил L`Express со ссылкой на источник.

- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что переговоры с США по ядерной программе состоятся в Маскате (Оман) в пятницу, 6 февраля.

- Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) начала расследование в отношении Nike по подозрению в дискриминации белых сотрудников.