Премьер Польши выразил в Киеве надежду на скорое урегулирование на Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск рассчитывает на скорое окончание конфликта на Украине, сообщает польский телеканал Polsat.

"Мы надеемся, что после скорого окончания войны или, по крайней мере, после введения режима прекращения огня, мы сможем приступить к реализации масштабного плана восстановления Украины. Это подразумевает крупные инвестиции и масштабные проекты. Польша хотела бы в них принять участие", - приводит телеканал слова Туска, который в четверг прибыл в Киев.

Главу польского правительства в поездке сопровождает министр экономики Анджей Доманьский, отвечающий за подготовку конференции по восстановлению Украины.

"Неслучайно меня сопровождает министр финансов и экономики Анджей Доманьский, который готовит эту конференцию", - отметил Туск.

Он добавил, что конференция состоится в июне в Гданьске.

Ожидается, что в рамках визита Туск проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.



