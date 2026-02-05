Суд в Баку назначил пяти представителям руководства Карабаха пожизненные сроки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Бакинский военный суд приговорил к пожизненному заключению пятерых бывших руководителей Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа.

Как сообщили "Интерфаксу" в Бакинском военном суде, по уголовному делу проходят 15 человек.

Пожизненные сроки получили бывший президент непризнанной НКР Араик Арутюнян, бывший глава МИД Давид Бабаян, а также Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давида Ишханян.

Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна - суд приговорил к 20 годам лишения свободы с учетом того, что им больше 65 лет, а по законодательству Азербайджана к таким лицам не может быть применено пожизненное заключение.

Суд рассматривал дело по 2 548 эпизодам.