В Германии в 2024 году было заключено минимальное число браков с 1950 года

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Германии в 2024 году было заключено минимальное количество браков с 1950 года, когда федеральное статистическое агентство страны Destatis начало вести подсчет.

В том году было заключено 349,2 тысячи браков. Из 698,4 тысячи человек, вступивших в брак, около 79% сделали это впервые (то есть не были овдовевшими или разведенными).

На конец 2024 года в браке состояли 34,6 млн человек, то есть почти 50% населения ФРГ в возрасте 18 лет и старше. Тем не менее доля женатых людей продолжает практически непрерывно сокращаться на протяжении многих лет и теперь составляет 50% по сравнению с 60% в 1994 году.

В конце 2024 года 23,1 млн немцев в возрасте 18 лет и старше были одинокими, то есть не состояли в браке, не были овдовевшими или разведенными. В 1994 году их насчитывалось чуть более 16 млн. Доля одиноких людей в населении до чуть более 33% выросла с 24% за 30 лет.

Средний возраст первого брака увеличился: в 2024 году женщинам в среднем было 32,9 года, мужчинам - 35,3 года. В 1994 году эти показатели составляли соответственно 27,1 года и 29,4 года.

В позапрошлом году средняя продолжительность брака до развода составляла 14,7 года против 12 лет в 1994 году.

В 2024 году закончились разводом 129,3 тысячи браков, на 0,3% больше, чем в 2023 году, когда был зафиксирован самый низкий показатель с момента воссоединения Германии.

