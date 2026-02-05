Поиск

Трамп высказал поддержку Орбану на предстоящих в Венгрии парламентских выборах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поддерживать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в этой стране в апреле.

"Я был горд поддерживать Виктора на переизбрании в 2022 году и сочту за честь поступить так вновь (...). Он может целиком и полностью рассчитывать на мою поддержку на выборах на пост премьер-министра Венгрии", - написал он в Truth Social.

Он подчеркнул, что считает Орбана "настоящим другом, бойцом и победителем", а также "сильным лидером, который добился феноменальных результатов".

Трамп отметил заслугу Орбана в том, что "отношения Венгрии и США вышли на новый уровень". Трамп заявил, что "с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с ним".

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Лидер партии "Фидес" Орбан занимает пост премьер-министра страны с 2010 года. До этого он возглавлял правительство в 1998-2002 годах.

