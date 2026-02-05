Президент Кубы готов к диалогу с США без давления и предварительных условий

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что готов вести диалог с американской стороной, но Вашингтон не должен оказывать давления на Гавану, сообщают испаноязычные СМИ.

"Куба готова к диалогу с США по любой теме, которую они хотят обсуждать. На каких условиях? Чтобы это было без давления, без каких-либо предварительных условий, чтобы это происходило с позиции равенства и уважения нашего суверенитета", - сказал кубинский лидер.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позднее Трамп подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий Соединенным Штатам вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.