Организаторы форума в Давосе проведут расследование после публикации файлов Эпштейна

Они хотят прояснить связи гендиректора ВЭС Берге Бренде с этим финансистом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе объявили, что проведут внутреннее расследование с целью прояснить связи гендиректора ВЭФа, бывшего главы МИД Норвегии Берге Бренде с ныне покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, которому вменяют преступления сексуального характера, пишет Le Figaro.

Как говорится в опубликованных Минюстом США документах, связанных с Эпштейном, Бренде был на трех деловых ужинах с Эпштейном в Нью-Йорке в 2018-2019 годах. Кроме того, они состояли в переписке.

Бренде заверяет, что на тот момент "ничего не знал о прошлом Эпштейна и его преступной деятельности". Вноябре 2025 года Бренде сказал Aftenposten, что никогда не имел ничего общего с Эпштейном.

На время расследования Бренде не отстранят от должности. Он уже выразил готовность сотрудничать с участниками расследования.

Бренде вступил в консервативную партию Норвегии в конце 1980-х годов, был министром окружающей среды в 2001-2004 годах, министром торговли и промышленности в 2004-2005 годах, министром иностранных дел с 2013 по 2017 год. ВЭФ он возглавляет с 2017 года.

В 2008 году Эпштейн был признан судом во Флориде виновным в склонении несовершеннолетней к занятиям проституцией и к приставанию к проститутке. Из 18 месяцев приговора он отбыл в тюрьме 13 и вышел по УДО. В 2019 году его арестовали по уже многочисленным обвинениям в торговле детьми, организации проституции и другим. 10 августа 2019 года его нашли мертвым в камере, эксперты решили, что это было самоубийство. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с нынешним президентом США Дональдом Трампом.