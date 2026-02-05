Поиск

Организаторы форума в Давосе проведут расследование после публикации файлов Эпштейна

Они хотят прояснить связи гендиректора ВЭС Берге Бренде с этим финансистом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе объявили, что проведут внутреннее расследование с целью прояснить связи гендиректора ВЭФа, бывшего главы МИД Норвегии Берге Бренде с ныне покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, которому вменяют преступления сексуального характера, пишет Le Figaro.

Как говорится в опубликованных Минюстом США документах, связанных с Эпштейном, Бренде был на трех деловых ужинах с Эпштейном в Нью-Йорке в 2018-2019 годах. Кроме того, они состояли в переписке.

Бренде заверяет, что на тот момент "ничего не знал о прошлом Эпштейна и его преступной деятельности". Вноябре 2025 года Бренде сказал Aftenposten, что никогда не имел ничего общего с Эпштейном.

На время расследования Бренде не отстранят от должности. Он уже выразил готовность сотрудничать с участниками расследования.

Бренде вступил в консервативную партию Норвегии в конце 1980-х годов, был министром окружающей среды в 2001-2004 годах, министром торговли и промышленности в 2004-2005 годах, министром иностранных дел с 2013 по 2017 год. ВЭФ он возглавляет с 2017 года.

В 2008 году Эпштейн был признан судом во Флориде виновным в склонении несовершеннолетней к занятиям проституцией и к приставанию к проститутке. Из 18 месяцев приговора он отбыл в тюрьме 13 и вышел по УДО. В 2019 году его арестовали по уже многочисленным обвинениям в торговле детьми, организации проституции и другим. 10 августа 2019 года его нашли мертвым в камере, эксперты решили, что это было самоубийство. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Давос ВЭФ Джеффри Эпштейн США Берге Бренде Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Президент Кубы готов к диалогу с США без давления и предварительных условий

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ

Axios узнал, что РФ и США готовы еще минимум полгода соблюдать положения ДСНВ

 Axios узнал, что РФ и США готовы еще минимум полгода соблюдать положения ДСНВ

Суд в Лондоне приговорил российского капитана судна Solong к шести годам тюрьмы

США и РФ согласились возобновить диалог между военными на высоком уровне

Axios сообщил, что США и РФ близки к договоренностям о продолжении соблюдения условий ДСНВ

 Axios сообщил, что США и РФ близки к договоренностям о продолжении соблюдения условий ДСНВ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8332 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });