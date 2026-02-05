Поиск

Трамп выступает за новое соглашение взамен продления ДСНВ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что выступает за новое, улучшенное долгосрочное соглашение взамен продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Вместо продления ДСНВ мы должны сделать так, чтобы наши эксперты в ядерной сфере работали над новым, улучшенным и модернизированным соглашением, которое сможет действовать долгое время в будущем", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп подверг критике ДСНВ, отметив, что, по его мнению, он был согласован неудачно для Вашингтона, а также нарушался в значительной степени.

Позже на брифинге в четверг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит спросили, существует ли временное соглашение между РФ и США о соблюдении условий ДСНВ, пока идут переговоры по этому вопросу.

"Мне не известно об этом", - сказала она в ответ на этот вопрос.

Ранее Россия и США выразили готовность соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще как минимум шесть месяцев, в ходе которых будут идти переговоры о новом соглашении, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. США и Россия дорабатывают соглашение, которое позволит соблюдать параметры ДСНВ, который прекратит свое действие по истечении 5 февраля 2026 года.

Дональд Трамп США ДСНВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп выступает за новое соглашение взамен продления ДСНВ

Трамп высказал поддержку Орбану на предстоящих в Венгрии парламентских выборах

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Президент Кубы готов к диалогу с США без давления и предварительных условий

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ

Axios узнал, что РФ и США готовы еще минимум полгода соблюдать положения ДСНВ

 Axios узнал, что РФ и США готовы еще минимум полгода соблюдать положения ДСНВ

Суд в Лондоне приговорил российского капитана судна Solong к шести годам тюрьмы
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 68 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8332 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });