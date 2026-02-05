Трамп выступает за новое соглашение взамен продления ДСНВ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что выступает за новое, улучшенное долгосрочное соглашение взамен продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Вместо продления ДСНВ мы должны сделать так, чтобы наши эксперты в ядерной сфере работали над новым, улучшенным и модернизированным соглашением, которое сможет действовать долгое время в будущем", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп подверг критике ДСНВ, отметив, что, по его мнению, он был согласован неудачно для Вашингтона, а также нарушался в значительной степени.

Позже на брифинге в четверг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит спросили, существует ли временное соглашение между РФ и США о соблюдении условий ДСНВ, пока идут переговоры по этому вопросу.

"Мне не известно об этом", - сказала она в ответ на этот вопрос.

Ранее Россия и США выразили готовность соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще как минимум шесть месяцев, в ходе которых будут идти переговоры о новом соглашении, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. США и Россия дорабатывают соглашение, которое позволит соблюдать параметры ДСНВ, который прекратит свое действие по истечении 5 февраля 2026 года.