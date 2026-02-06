Поиск

Сенаторы отказались менять названия вокзала и аэропорта в Вашингтоне в честь Трампа

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил лидеру сенатского меньшинства Чаку Шумеру о готовности разморозить средства для финансирования крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке при условии, что тот согласится на переименование вокзала Пенн-Стейшн в городе и аэропорта в Вашингтоне в его честь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"В прошлом месяце президент Дональд Трамп заявил лидеру сенатского меньшинства Чаку Шумеру, что он, наконец, готов отказаться от замораживания финансирования на миллиарды долларов крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке (...) В обмен на деньги Шумер должен был согласиться переименовать нью-йоркский вокзал Пенн-Стейшн и вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса в честь Трампа", - сообщает телеканал.

По данным CNN, Шумер отклонил предложение Трампа, заявив, что у него нет таких полномочий.

Телеканал напоминает, что администрация Трампа заморозила более $16 млрд, выделенных на проект туннеля под рекой Гудзон, соединяющего Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В настоящее время оба штата подали в суд на администрацию президента, утверждая, что приостановка финансирования является незаконной.

Строительство туннеля началось еще до возвращения Трампа на свой пост. Но в конце прошлого года президент США решил приостановить проект, и представители Демократической партии в Нью-Джерси и Нью-Йорке заявили, что это решение было политически мотивированным.

Дональд Трамп Нью-Йорк США
