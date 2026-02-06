Что случилось этой ночью: пятница, 6 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп выступил за новое долгосрочное соглашение взамен продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Срок действия ДСНВ истек 5 февраля.

- Энергоинфраструктура Белгорода, а также четырех округов Белгородской области получила серьезные повреждения в результате ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны РФ. Пуск ракеты состоялся в четверг вечером с космодрома Плесецк.

- Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане, предположительно, перевозившему наркотики, погибли два человека.

- В Норвегии начали расследование в отношении экс-премьера Турбьерна Ягланда по подозрению в коррупции. Решение принято после анализа материалов по делу Эпштейна.

- Трамп заявил лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру о готовности разморозить $16 млрд для проекта в Нью-Йорке в обмен на переименование вокзала Пенн-Стейшн и аэропорта им. Даллеса в его честь. Шумер отклонил предложение.

- Рисунок Микеланджело с изображением ступни Ливийской сивиллы ушел с аукциона Christie"s за рекордные $27,2 млн. Начальная цена лота составляла $1,5-2 млн.