Два человека погибли в результате удара США по судну в Тихом океане

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане, предположительно, перевозившему наркотики, сообщает в пятницу Южное командование ВС США.

"5 февраля (...) объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертельный кинетический удар по судну, управляемому признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по транспортировке наркотиков", - говорится в сообщении.

Согласно публикации, в ходе операции были убиты два человека, американские военнослужащие не пострадали.

С сентября прошлого года США периодически наносят удары по подозреваемым в перевозке наркотиков судам в Тихом океане и Карибском море.

1 января Южное командование ВС США информировало об ударах по двум судам, предположительно, перевозившим наркотики, в результате были убиты пять человек.