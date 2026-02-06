В Италии начинаются зимние Олимпийские игры

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится вечером в пятницу на севере Италии.

Согласно плану, церемония начнется в Милане в 20:00 по местному времени (22:00 мск). На сцене выступят, в частности, итальянский певец Андреа Бочелли, обладательница пяти премий "Грэмми" Мэрайя Кэри, обладательница "Золотого глобуса" в номинации "лучшая песня" Лаура Паузини, итальянский рэпер Ghali и китайский пианист-виртуоз Лан Лан. Также примут участие итальянские актеры Пьерфранческо Фавино, Сабрина Импаччаторе и Матильда Де Анджелис. Темой церемонии открытия станет "гармония". Стоимость входного билета начинается от 260 евро и доходит до 2 тыс. евро.

Церемонию открытия посетят представители властей ряда стран. В частности, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл со своей супругой Ушей и их детьми в Италию, где посетил матч женской хоккейной команды США против Чехии. Помимо них, церемонию открытия посетят госсекретарь США Марко Рубио и посол США в Италии Тилман Фертитта.

Также на церемонии будут присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла и президент МОК Кирсти Ковентри.

Олимпиада продлится до 22 февраля, в ней примут участие более 2,9 тыс. спортсменов из 92 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии.

Наибольшее число спортсменов представят сборные США, Канады и Италии. Помимо Милана и Кортины-д'Ампеццо, главных городов Олимпиады, соревнования пройдут еще на 11 площадках на севере страны. На Олимпиаде разыграют 116 комплектов наград.

На Играх выступят 13 российских спортсменов в семи видах спорта: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), конькобежный спорт (Анастасия Семенова, Ксения Коржова), ски-альпинизм (Никита Филиппов), шорт-трек (Алена Крылова, Иван Посашков), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев).

Впервые в истории в зимней Олимпиаде примут участие спортсмены из Бенина, Республики Гвинея-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В этом году в олимпийскую программу впервые включили ски-альпинизм в дисциплинах: спринт (мужчины), спринт (женщины) и смешанная эстафета. Также дебютируют скелетон (смешанная команда), санный спорт в дисциплине двойки (женщины), фристайл в дисциплинах парный могул (мужчины) и парный могул (женщины), большой трамплин в дисциплине индивидуальное первенство (женщины).

Талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр стали горностаи Тина и Мило.

На Олимпиаде ожидается около 2 млн болельщиков. Стоимость билетов на соревнования начинаются от $30 и доходит до $1,4 тыс.

Олимпийские деревни расположены в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо, Бормио, Предаццо и Разун-Антерсельве. Большинство сборных будет проживать там, Норвегия, однако, предпочла разместить своих спортсменов в гостинице.

Италия уже трижды принимала Олимпиаду: зимние игры 1956 г., летние игры 1960 г. и зимние игры 2006 г.