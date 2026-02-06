В Норвегии начали расследование против экс-премьера из за дела Эпштейна

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Норвежское управление по борьбе с экономическими преступлениями (Oekokrim) начало расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Турбьерна Ягланда по подозрению в коррупции. Решение принято после анализа недавно опубликованных материалов, связанных с делом Эпштейна.

По данным Oekokrim, в рассекреченных документах содержатся сведения, которые могут указывать на получение Ягландом подарков, компенсаций поездок и займов в период его работы на международных постах. Ведомство отмечает, что в рассматриваемый период Ягланд занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы, что, по мнению следователей, требует проверки на предмет возможного злоупотребления положением.

Полиция направила в МИД Норвегии запрос о лишении Ягланда дипломатического иммунитета, которым он обладает как бывший руководитель международной организации. Это необходимо для проведения полноценного расследования, отмечает Oekokrim.

Конкретных обвинений Ягланду пока не предъявлено. Его адвокат, по данным зарубежных СМИ, заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Ягланд был премьер-министром Норвегии (1996–1997) и министром иностранных дел страны (2000–2001). С 2009 по 2019 год он занимал должность генсека Совета Европы. С 2009 по 2015 год возглавлял Нобелевский комитет.

Ранее в четверг организаторы Всемирного экономического форума в Давосе объявили, что проведут внутреннее расследование с целью прояснить связи гендиректора ВЭФа, бывшего главы МИД Норвегии Берге Бренде с американским финансистом, обвиняемом в преступлениях сексуального характера. Согласно опубликованным документам, Бренде был на трех деловых ужинах с Эпштейном в Нью-Йорке в 2018-2019 годах. Кроме того, они состояли в переписке. Бренде заверяет, что на тот момент "ничего не знал о прошлом Эпштейна и его преступной деятельности".

В 2008 году Эпштейн был признан судом во Флориде виновным в склонении несовершеннолетней к занятиям проституцией и к приставанию к проститутке. Из 18 месяцев приговора он отбыл в тюрьме 13 и вышел по УДО. В 2019 году его арестовали по уже многочисленным обвинениям в торговле детьми, организации проституции и другим. 10 августа 2019 года его нашли мертвым в камере, эксперты решили, что это было самоубийство. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми.