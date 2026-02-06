Поиск

В Норвегии начали расследование против экс-премьера из за дела Эпштейна

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Норвежское управление по борьбе с экономическими преступлениями (Oekokrim) начало расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Турбьерна Ягланда по подозрению в коррупции. Решение принято после анализа недавно опубликованных материалов, связанных с делом Эпштейна.

По данным Oekokrim, в рассекреченных документах содержатся сведения, которые могут указывать на получение Ягландом подарков, компенсаций поездок и займов в период его работы на международных постах. Ведомство отмечает, что в рассматриваемый период Ягланд занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы, что, по мнению следователей, требует проверки на предмет возможного злоупотребления положением.

Полиция направила в МИД Норвегии запрос о лишении Ягланда дипломатического иммунитета, которым он обладает как бывший руководитель международной организации. Это необходимо для проведения полноценного расследования, отмечает Oekokrim.

Конкретных обвинений Ягланду пока не предъявлено. Его адвокат, по данным зарубежных СМИ, заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Ягланд был премьер-министром Норвегии (1996–1997) и министром иностранных дел страны (2000–2001). С 2009 по 2019 год он занимал должность генсека Совета Европы. С 2009 по 2015 год возглавлял Нобелевский комитет.

Ранее в четверг организаторы Всемирного экономического форума в Давосе объявили, что проведут внутреннее расследование с целью прояснить связи гендиректора ВЭФа, бывшего главы МИД Норвегии Берге Бренде с американским финансистом, обвиняемом в преступлениях сексуального характера. Согласно опубликованным документам, Бренде был на трех деловых ужинах с Эпштейном в Нью-Йорке в 2018-2019 годах. Кроме того, они состояли в переписке. Бренде заверяет, что на тот момент "ничего не знал о прошлом Эпштейна и его преступной деятельности".

В 2008 году Эпштейн был признан судом во Флориде виновным в склонении несовершеннолетней к занятиям проституцией и к приставанию к проститутке. Из 18 месяцев приговора он отбыл в тюрьме 13 и вышел по УДО. В 2019 году его арестовали по уже многочисленным обвинениям в торговле детьми, организации проституции и другим. 10 августа 2019 года его нашли мертвым в камере, эксперты решили, что это было самоубийство. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми.

Норвегия Oekokrim Турбьерн Ягланд Джеффри Эпштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

 Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

В Италии начинаются зимние Олимпийские игры

 В Италии начинаются зимние Олимпийские игры

Трамп выступает за новое соглашение взамен продления ДСНВ

Трамп высказал поддержку Орбану на предстоящих в Венгрии парламентских выборах

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Президент Кубы готов к диалогу с США без давления и предварительных условий

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8335 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });