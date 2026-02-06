Уолл-стрит в четверг закрылась падением индексов на 1,2-1,6%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 231 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 212 тыс., по данным Trading Economics.

Число открытых вакансий в декабре снизилось на 386 тыс. и составило минимальные с сентября 2020 года 6,54 млн, согласно данным министерства. Рынок ожидал 7,2 млн вакансий.

Темпы найма в позапрошлом месяце почти не изменились и составили 5,3 млн сотрудников, как и темпы увольнений. По собственному желанию уволились максимальные за полгода 3,2 млн человек.

Между тем рекрутинговая Challenger, Gray & Christmas сообщила, что компании страны в январе объявили о сокращении порядка 108,44 тыс. рабочих мест - это максимум с октября 2025 года и наивысший уровень для января с 2009 года. UPS сокращает 30 тыс. мест, Amazon - 16 тыс., компании сектора здравоохранения и производители товаров для здоровья - около 17,11 тыс. (максимум для отрасли с апреля 2020 года). При этом анонсированные планы найма (5,31 тыс. сотрудников) стали самыми низкими за всю историю подсчетов (с 2009 года).

После выхода квартального отчета Alphabet Inc. трейдеров вновь обеспокоили перспективы ИИ-отрасли. Материнская компания Google в октябре-декабре нарастила чистую прибыль и выручку с опережением прогнозов рынка, однако сообщила о планах резко увеличить расходы на ИИ в этом году. Акции Alphabet подешевели на 0,5% по итогам торгов.

Представитель полупроводниковой отрасли Qualcomm Inc. потерял 8,5% капитализации из-за слабых прогнозов прибыли и выручки на текущий финансовый квартал, хотя в прошлом финквартале его выручка была рекордной.

Американские депозитарные расписки (ADR) британского чипмейкера Arm Holdings повысились в цене на 5,7%. Его выручка в октябре-декабре выросла до рекорда, при этом чистая прибыль уменьшилась на 12%.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. сократилась на 5%, опубликовавшей отчет после закрытия рынка Amazon.com Inc. - на 4,4%, Apple Inc. - на 0,2%, Tesla - на 2,2%, Oracle Corp. - на 7%, CoreWeave - на 9,5%, Super Micro - на 8,6%, Nvidia Corp. - на 1,3%, Advanced Micro Devices - на 3,8%. Broadcom нарастила ее на 0,8%, Micron - на 0,9%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,2%.

Акции Estee Lauder рухнули на 19,2%. Производитель косметики и парфюмерии ухудшил годовой прогноз чистой прибыли несмотря на возвращение к ней в прошлом финквартале.

Цена бумаг модного дома Ralph Lauren упала на 4,5%, хотя его квартальная выручка превзошла ожидания рынка.

Капитализация Peloton Interactive обрушилась на 25,7%. Производитель спортивных тренажеров неожиданно сократил квартальную выручку, получил чистый убыток хуже ожиданий, дал слабые прогнозы и сообщил о предстоящем уходе главного финансового директора Лиз Коддингтон. Она проработает в компании до конца марта, после чего перейдет на аналогичную должность в Palmetto из сферы солнечной энергетики.

Котировки бумаг ConocoPhillips уменьшились на 2,4%. Нефтяная компания снизила квартальную чистую прибыль на 37%, а скорректированный показатель оказался хуже ожиданий.

Рыночная стоимость производителя шоколада Hershey подскочила на 9%. Выручка компании в четвертом квартале 2025 года повысилась сильнее прогнозов рынка - на 7%. Инвесторов также впечатлил ее собственный прогноз скорректированной прибыли.

Акции Cigna Corp. подорожали на 4,7%. Страховая компания в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 13%, но скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того, она повысила дивиденды.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,20% - до 48908,72 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,23% - до 6789,40 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,59% и закрылся на отметке 22540,59 пункта.