Европейские рынки акций завершили торги снижением

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций завершили торги в четверг в минусе, трейдеры оценивали корпоративные новости, а также итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 1,05% - до 611,65 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,9%, германский DAX - 0,46%, французский CAC 40 - 0,29%, итальянский FTSE MIB - 1,75%, испанский IBEX 35 - 1,97%.

ЕЦБ не стал менять основные процентные ставки по итогам заседания в четверг. Ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Обновленные прогнозы ЕЦБ показывают, что инфляция в еврозоне должна стабилизироваться на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции, что укрепление евро к доллару США может привести к дальнейшему замедлению инфляции в регионе и опустить ее еще ниже целевого уровня.

Банк Англии также оставил неизменной ключевую процентную ставку - на уровне 3,75% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Итоги заседания, однако, показали расхождение мнений среди руководителей британского ЦБ. За сохранение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а четверо выступили за ее снижение на 25 базисных пунктов.

Акции Glencore упали в цене на 7,5% по итогам торгов. Компания объявила, что им с Rio Tinto не удалось согласовать условия объединения. Стоимость бумаг Rio Tinto опустилась на 2,8%.

Капитализация Shell снизилась на 3,6%. Британо-нидерландская нефтегазовая компания в четвертом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль почти в 4,5 раза, при этом скорректированный показатель снизился на 11% и оказался хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Vodafone упала на 4,6%, поскольку квартальная выручка британского оператора мобильной связи оказалась хуже ожиданий рынка.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars сократил скорректированную операционную прибыль в минувшем квартале на 68% и спрогнозировал сложную ситуацию на авторынке в текущем году. Акции компании подешевели на 22,5% - это рекордное падение цены для этих бумаг.

Цена бумаг испанского банка BBVA упала на 8,8%. Его чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 4,1% благодаря сильным результатам в Испании и Мексике - до 2,53 млрд евро, оказавшись чуть слабее консенсус-прогноза опрошенных Reuters экспертов в 2,54 млрд. При этом объем отчислений в резервы на возможные потери по ссудам в минувшем квартале увеличился на 19%, до 1,75 млрд, превысив ожидания рынка (1,66 млрд евро).

Стоимость акций Saab AB опустилась на 1,9%, несмотря на то, что шведская оборонная компания увеличила операционную прибыль в прошлом квартале на 67%, улучшила прогноз для роста продаж в 2023-2027 годах и повысила годовые дивиденды.

Капитализация BNP Paribas SA выросла на 1,2%. Французский банк в четвертом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 28%, выручку - на 8%, причем оба показателя превзошли ожидания рынка.