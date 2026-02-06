Поиск

В ЕС рассматривают вероятность возобновления диалога с Россией

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе рассматривают вероятность возобновления диалога с Россией, пишет Politico со ссылкой на европейский дипломатический источник, который участвует в дискуссиях.

По его словам, в Брюсселе существует общее понимание того, что контекст сейчас сильно отличается от 2022 года, и эти инициативы были хорошо согласованы с другими столицами.

Другой европейский дипломат подчеркнул, что улучшение отношений с Россией "будет поддержано, до тех пор пока оно не предполагает действий за спиной Украины".

СМИ сообщали, что советник президента Франции Эммануэль Бонн приезжал 3 февраля в Москву для переговоров с российскими чиновниками, в частности, с помощником президента Юрием Ушаковым, поскольку Европа готовится к более активному участию в переговорном процессе. Целью Бонна было убедить российскую сторону в том, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности, и что они не станут "просто так подписывать какие-либо соглашения" для прекращения конфликта на Украине.

3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что идет подготовка к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому "ведутся обсуждения на техническом уровне". Он также сообщил, что собирается позвонить российскому президенту.

Глава МИД Сергей Лавров заявил RT: "Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони".

"Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции", - подчеркнул министр.

