В Абхазии приостановлена выдача паспортов и водительских удостоверений РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Посольство Российской Федерации в Абхазии объявило о приостановке в республике работы пунктов оформления внутренних паспортов РФ и российских водительских удостоверений.

"Поскольку абхазские политические деятели, включая некоторых депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы", - говорится в сообщении российского диппредставительства.

Посольство отмечает, что пункты выдачи российских паспортов в Абхазии были созданы на основании межгосударственного Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое вступило в силу в апреле 2025 года.

"В этой связи деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.