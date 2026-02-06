Таджикистан не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил на пресс-конференции, что его страна сейчас не планирует вступление в Евразийский экономический союз и БРИКС.

"На данный момент Республика Таджикистан не рассматривает присоединение к Евразийскому экономическому союзу и БРИКС. В то же время Таджикистан тесно сотрудничает со всеми государствами - участниками этих объединений в рамках двустороннего взаимодействия", - заявил глава МИД.

По его словам, республика также не рассматривает возможность участия в этих объединениях в статусе наблюдателя.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация региональной экономической интеграции, действующая с 1 января 2015 года (договор о создании подписан 29 мая 2014 года). В состав союза входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. ЕАЭС обеспечивает свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной экономической политики.

БРИКС - объединение государств с высоким потенциалом экономического развития и роста. В настоящее время в него входят 11 стран, в том числе Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и другие.