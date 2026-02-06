Поиск

Sotheby's выставит на торги коллекцию вещей баскетболиста Скотти Пиппена на $6 млн

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Легендарный американский баскетболист, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Чикаго Буллз" Скотти Пиппен выставит на аукцион коллекцию памятных вещей стоимостью более $6 млн, пишет Bloomberg.

Аукцион начнется в марте, его проведет Sotheby's. Оценка лотов варьируется от $30 тыс. до свыше $1 млн.

Коллекция включает майку, в которой Пиппен играл в решающем, выигранном "Буллз" матче финальной серии НБА в 1998 году.

Однако самым дорогим лотом, как ожидается, станет пара кроссовок Air Jordan VII, в которых играл Майкл Джордан в составе сборной США ("Дрим-тим") в матче за золотые медали Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

По словам Пиппена, он просто попросил эти кроссовки у Джордана в раздевалке после игры. "Я попросил его подписать их", - сказал Пиппен в интервью Bloomberg.

Кроссовки Джордана оцениваются в $1,5-2,5 млн. Пиппен говорит, что помимо них у него за все время хранилась только одна вещь другого игрока - майка Ларри Бёрда, которая была на нем в том же олимпийском матче и также будет выставлена на аукцион.

Пиппен начал коллекционировать предметы своей экипировки еще в детстве. "Великие вещи потом происходили, - вспоминает он. - Будь то победа в чемпионате, игра в составе команды "всех звезд" или "Дрим-тим", я понимал, что собираю много ценных вещей".

По его словам, сейчас подходящее время консолидировать коллекцию и расстаться с ней.

"Я почувствовал, что достаточно времени провел с этими вещами, - отмечает баскетболист. - По сути, я уже не чувствую в них потребности. Уже насмотрелся на 33-й номер (игровой номер Пиппена - ИФ)".

Скотти Пиппен провел 17 лет в НБА. "Чикаго Буллз" за это время доходили до финала шесть раз и все шесть раз побеждали. Кроме того, он выступал за "Хьюстон Рокетс" и "Портленд Трэйл Блэйзерз", а также дважды выигрывал Олимпиаду в составе американской сборной - в 1992 и 1996 годах.

