Молдавия запретила въезд в страну грузовикам из-за гололедицы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии временно запретило въезд в страну большегрузных автомобилей и запретило проезд грузовиков по всей национальной сети дорог из-за гололедицы, сообщило "Молдпресс".

Большегрузы перестали пропускать в Молдавию с 11:30 по местному времени на пограничных пунктах пропуска Леушени, Паланка и Тудора. После полудня запрет был расширен на все погранпункты.

Движение большегрузных автомобилей и автобусов остановлено до улучшения дорожной ситуации. Перевозчики обязаны соблюдать этот запрет.

В ряде районов Молдавии возникли заторы из-за вынужденных остановок машин на дорогах. На трассы мобилизованы полицейские подразделения, которые следят за ситуацией и принимают меры по разблокированию движения.

Об отмене запретов будет объявлено позднее, когда это позволит погода и состояние дорог.