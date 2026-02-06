Компания Илона Маска запускает строительство подземной высокоскоростной транспортной сети в Дубае

Фото: Dubai Media Office

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В конце 2026 года Управление по дорогам и транспорту Дубая и компания The Boring Company начнет строительство первого этапа проекта подземной транспортной системы, сообщает дубайская газета Gulf News.

Первый этап, получивший название Dubai Loop, имеет протяженность 6,4 км. Он представляет собой систему автомобильных тоннелей, и должен разгрузить транспортный поток в центральной части Дубая.

Основной задачей первого этапа является улучшение транспортного сообщения между ключевыми объектами города — Международным Финансовым Центром Дубая (DIFC) и торговым комплексом города Dubai Mall. Расположение первых четырёх станций облегчит транспортные проблемы основных деловых и торговых районов города.

Система тоннелей диаметром 3,6 метра будет предназначена исключительно для автомобильного транспорта. На начальном этапе проект оценивается в 565 миллионов дирхамов (153,8 миллиона долларов США) и рассчитан на обслуживание около 13 000 пассажиров ежедневно.

По словам Маттара Аль Тайера (Mattar Al Tayer), председателя совета исполнительных директоров Управления дорог и транспорта Дубая (RTA), "Система обеспечит оптимальное взаимодействие всех видов городского транспорта и предложит практичные решения для организации подвоза пассажиров к основным транспортным узлам".

После полного завершения строительства Dubai Loop расширится до 22,2 километров и будет насчитывать 19 станций. Пропускная способность системы в итоге достигнет 30 000 пассажиров в день. Проект позволит создать высокоэффективную транспортную сеть, полностью отвечающую строгим требованиям мегаполиса к качеству и надёжности транспортных коммуникаций, пишет газета.