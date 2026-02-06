Поиск

Глава Voyager усомнился в скором появлении космических дата-центров

Глава Voyager усомнился в скором появлении космических дата-центров
Изображение космического аппарата НАСА Voyager 1
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Дата-центры вряд ли получится развернуть в космосе через два года, полагает главный исполнительный директор американской Voyager Technologies из сферы космических технологий Дилан Тейлор.

В интервью CNBC он назвал такие сроки "агрессивными", отметив, что не все так просто с охлаждением вычислительных мощностей в космическом пространстве. По его словам, серьезным препятствием остается отсутствие технологии передачи тепла.

"Кажется парадоксальным, но вообще-то в космосе сложно что-то охлаждать, поскольку нет промежуточного звена для передачи горячего к холодному, - говорит топ-менеджер. - Так что, по сути, все тепло должно рассеиваться излучением, а для этого нужен радиатор, обращенный не в сторону Солнца".

Глава SpaceX Илон Маск давно продвигает идею космических дата-центров и назвал их развертывание одной из главных причин объявленного на этой неделе объединения SpaceX с его же ИИ-стартапом xAI в компанию стоимостью $1,25 трлн.

В этом году также ожидается выход SpaceX на биржу. Voyager провела IPO в июне прошлого года.

Voyager получила широкую известность благодаря проекту коммерческой космической станции Starlab, которая должна заменить МКС. Над этим проектом также работают Palantir, Airbus и Mitsubishi.

Запуск Starlab по-прежнему намечен на 2029 год, заявил Тейлор. МКС, где уже есть оборудование Voyager для облачных вычислений, планируется вывести с орбиты в 2030 году.

По словам Тейлора, его компания сможет помочь в развертывании космических дата-центров благодаря своим технологиям лазерной связи. "Мы твердо верим в развитие этих технологий и нашу способность генерировать и обрабатывать данные в космосе", - заявил он.

SpaceX Voyager
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Voyager усомнился в скором появлении космических дата-центров

 Глава Voyager усомнился в скором появлении космических дата-центров

Китай ужесточает ограничения для рынка криптовалют и токенизированных активов

США и Иран договорились продолжить обсуждение спорных вопросов

В Исламабаде при взрыве в шиитской мечети погиб 31 человек

Париж высказался в поддержку контроля над стратегическими вооружениями

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

 Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

Пекин призвал Вашингтон возобновить диалог с Москвой о стратегической стабильности

Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

 Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8342 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });