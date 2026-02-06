Глава Voyager усомнился в скором появлении космических дата-центров

Изображение космического аппарата НАСА Voyager 1 Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Дата-центры вряд ли получится развернуть в космосе через два года, полагает главный исполнительный директор американской Voyager Technologies из сферы космических технологий Дилан Тейлор.

В интервью CNBC он назвал такие сроки "агрессивными", отметив, что не все так просто с охлаждением вычислительных мощностей в космическом пространстве. По его словам, серьезным препятствием остается отсутствие технологии передачи тепла.

"Кажется парадоксальным, но вообще-то в космосе сложно что-то охлаждать, поскольку нет промежуточного звена для передачи горячего к холодному, - говорит топ-менеджер. - Так что, по сути, все тепло должно рассеиваться излучением, а для этого нужен радиатор, обращенный не в сторону Солнца".

Глава SpaceX Илон Маск давно продвигает идею космических дата-центров и назвал их развертывание одной из главных причин объявленного на этой неделе объединения SpaceX с его же ИИ-стартапом xAI в компанию стоимостью $1,25 трлн.

В этом году также ожидается выход SpaceX на биржу. Voyager провела IPO в июне прошлого года.

Voyager получила широкую известность благодаря проекту коммерческой космической станции Starlab, которая должна заменить МКС. Над этим проектом также работают Palantir, Airbus и Mitsubishi.

Запуск Starlab по-прежнему намечен на 2029 год, заявил Тейлор. МКС, где уже есть оборудование Voyager для облачных вычислений, планируется вывести с орбиты в 2030 году.

По словам Тейлора, его компания сможет помочь в развертывании космических дата-центров благодаря своим технологиям лазерной связи. "Мы твердо верим в развитие этих технологий и нашу способность генерировать и обрабатывать данные в космосе", - заявил он.