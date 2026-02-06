США ввели санкции против 14 иранских танкеров

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти США добавили 14 танкеров в санкционные списки, связанные с Ираном, сообщили в пятницу в американском Минфине.

Кроме того, ограничения введены против 15 компаний, в том числе из Турции, ОАЭ и Китая.

Санкции коснулись также двух физлиц.

В госдепе США отметили, что санкции "связаны с незаконной торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами".

Данные ограничительные меры введены на фоне переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном. Ранее в пятницу в столице Омана завершился очередной раунд переговоров. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по их итогам заявил, что "достигнута договоренность продолжить переговоры. Время, место и формат определят власти наших стран". По его словам, консультации были "продолжительные и интенсивные".