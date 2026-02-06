Поиск

ЕК признала, что вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушает закон ЕС

Еврокомиссия требует от соцсети изменить базовый дизайн своего сервиса и ввести ночные перерывы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в пятницу, что в предварительном порядке признала вызывающий зависимость дизайн платформы TikTok нарушением Закона о цифровых услугах (DSA).

"Зависимость от социальных сетей может оказывать пагубное воздействие на развивающийся ум детей и подростков. Закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за последствия их использования абонентами. В Европе мы обеспечиваем соблюдение нашего законодательства для защиты наших детей и граждан в интернете", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Согласно выводам Еврокомиссии, зависимость от социальных сетей в случае TikTok связана с такими функциями, как "бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и высоко персонализированная система рекомендаций".

Предварительное расследование ЕК показывает, что TikTok "не провел надлежащей оценки того, как эти вызывающие привыкание функции могут нанести вред физическому и психическому здоровью пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимых взрослых". Например, постоянно "вознаграждая" пользователей новым контентом, некоторые элементы дизайна TikTok подпитывают желание продолжать прокручивать ленту и переводят мозг пользователей в "режим автопилота", объясняют в Брюсселе.

"Научные исследования показывают, что это может привести к компульсивному поведению и снизить самоконтроль пользователей. Кроме того, в своей оценке TikTok проигнорировал важные показатели компульсивного использования приложения, такие как время, которое несовершеннолетние проводят в TikTok ночью, частота открытия приложения пользователями и другие потенциальные показатели", - говорится в коммюнике ЕК.

В Еврокомиссии считают, что TikTok, по-видимому, не внедряет "разумные, соразмерные и эффективные меры по снижению рисков, связанных с его вызывающим зависимость дизайном". Инструменты управления временем, отмечается в документе ЕК, похоже, неэффективны в плане предоставления возможности сократить и контролировать использование TikTok, "поскольку их легко игнорировать, и они создают минимальные препятствия".

Аналогично, родительский контроль может быть неэффективен, поскольку требует от родителей дополнительного времени и навыков для внедрения этих средств контроля, указывают в ЕК.

"На данном этапе комиссия считает, что TikTok необходимо изменить базовый дизайн своего сервиса. Например, путем постепенного отключения ключевых функций, вызывающих зависимость, таких как "бесконечная прокрутка", внедрения эффективных "перерывов в использовании экрана", в том числе в ночное время, и адаптации системы рекомендаций", - сказано в заключении ЕК.

При этом уточняется, что "эти предварительные выводы не предопределяют исход расследования". Теперь у TikTok есть возможность воспользоваться своим правом на защиту, сообщили в Брюсселе.

ЕК Еврокомиссия TikTok
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК признала, что вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушает закон ЕС

Тегеран на переговорах с Вашингтоном отказался прекратить обогащение урана

 Тегеран на переговорах с Вашингтоном отказался прекратить обогащение урана

Глава Voyager усомнился в скором появлении космических дата-центров

 Глава Voyager усомнился в скором появлении космических дата-центров

Китай ужесточает ограничения для рынка криптовалют и токенизированных активов

США и Иран договорились продолжить обсуждение спорных вопросов

В Исламабаде при взрыве в шиитской мечети погиб 31 человек

Париж высказался в поддержку контроля над стратегическими вооружениями

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

 Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8342 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });