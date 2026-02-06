ЕК признала, что вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушает закон ЕС

Еврокомиссия требует от соцсети изменить базовый дизайн своего сервиса и ввести ночные перерывы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в пятницу, что в предварительном порядке признала вызывающий зависимость дизайн платформы TikTok нарушением Закона о цифровых услугах (DSA).

"Зависимость от социальных сетей может оказывать пагубное воздействие на развивающийся ум детей и подростков. Закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за последствия их использования абонентами. В Европе мы обеспечиваем соблюдение нашего законодательства для защиты наших детей и граждан в интернете", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Согласно выводам Еврокомиссии, зависимость от социальных сетей в случае TikTok связана с такими функциями, как "бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и высоко персонализированная система рекомендаций".

Предварительное расследование ЕК показывает, что TikTok "не провел надлежащей оценки того, как эти вызывающие привыкание функции могут нанести вред физическому и психическому здоровью пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимых взрослых". Например, постоянно "вознаграждая" пользователей новым контентом, некоторые элементы дизайна TikTok подпитывают желание продолжать прокручивать ленту и переводят мозг пользователей в "режим автопилота", объясняют в Брюсселе.

"Научные исследования показывают, что это может привести к компульсивному поведению и снизить самоконтроль пользователей. Кроме того, в своей оценке TikTok проигнорировал важные показатели компульсивного использования приложения, такие как время, которое несовершеннолетние проводят в TikTok ночью, частота открытия приложения пользователями и другие потенциальные показатели", - говорится в коммюнике ЕК.

В Еврокомиссии считают, что TikTok, по-видимому, не внедряет "разумные, соразмерные и эффективные меры по снижению рисков, связанных с его вызывающим зависимость дизайном". Инструменты управления временем, отмечается в документе ЕК, похоже, неэффективны в плане предоставления возможности сократить и контролировать использование TikTok, "поскольку их легко игнорировать, и они создают минимальные препятствия".

Аналогично, родительский контроль может быть неэффективен, поскольку требует от родителей дополнительного времени и навыков для внедрения этих средств контроля, указывают в ЕК.

"На данном этапе комиссия считает, что TikTok необходимо изменить базовый дизайн своего сервиса. Например, путем постепенного отключения ключевых функций, вызывающих зависимость, таких как "бесконечная прокрутка", внедрения эффективных "перерывов в использовании экрана", в том числе в ночное время, и адаптации системы рекомендаций", - сказано в заключении ЕК.

При этом уточняется, что "эти предварительные выводы не предопределяют исход расследования". Теперь у TikTok есть возможность воспользоваться своим правом на защиту, сообщили в Брюсселе.