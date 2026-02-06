Тегеран на переговорах с Вашингтоном отказался прекратить обогащение урана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи (справа в центре) с делегацией Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В ходе американо-иранских переговоров в Омане глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну, сообщает в пятницу The Wall Street Journal.

"По сообщениям иранских СМИ, глава МИД Аббас Аракчи заявил американским коллегам, что Тегеран не согласится отказаться от обогащения урана или перенести его в другую страну", - пишет издание.

Собеседники газеты, знакомые с ситуацией, заявили, что, по их данным, ни одна из сторон на встрече не стала менять свою переговорную позицию. При этом обе стороны выразили намерение продолжать искать дипломатическое решение проблемы, чтобы избежать возможного удара США по Ирану.

Ранее сообщалось, что стороны в Маскате договорились о продолжении переговорного процесса, однако место и время пока не определены. Аракчи заявил, что существует шанс согласовать рамки соглашения по иранской ядерной программе, отметив, что обсуждался только этот вопрос.

По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу, действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран, в свою очередь, выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только иранский ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.