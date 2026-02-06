Поиск

Тегеран на переговорах с Вашингтоном отказался прекратить обогащение урана

Тегеран на переговорах с Вашингтоном отказался прекратить обогащение урана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи (справа в центре) с делегацией
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В ходе американо-иранских переговоров в Омане глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну, сообщает в пятницу The Wall Street Journal.

"По сообщениям иранских СМИ, глава МИД Аббас Аракчи заявил американским коллегам, что Тегеран не согласится отказаться от обогащения урана или перенести его в другую страну", - пишет издание.

Собеседники газеты, знакомые с ситуацией, заявили, что, по их данным, ни одна из сторон на встрече не стала менять свою переговорную позицию. При этом обе стороны выразили намерение продолжать искать дипломатическое решение проблемы, чтобы избежать возможного удара США по Ирану.

Ранее сообщалось, что стороны в Маскате договорились о продолжении переговорного процесса, однако место и время пока не определены. Аракчи заявил, что существует шанс согласовать рамки соглашения по иранской ядерной программе, отметив, что обсуждался только этот вопрос.

По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу, действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран, в свою очередь, выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только иранский ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

США Иран Оман Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК признала, что вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушает закон ЕС

Тегеран на переговорах с Вашингтоном отказался прекратить обогащение урана

 Тегеран на переговорах с Вашингтоном отказался прекратить обогащение урана

Глава Voyager усомнился в скором появлении космических дата-центров

 Глава Voyager усомнился в скором появлении космических дата-центров

Китай ужесточает ограничения для рынка криптовалют и токенизированных активов

США и Иран договорились продолжить обсуждение спорных вопросов

В Исламабаде при взрыве в шиитской мечети погиб 31 человек

Париж высказался в поддержку контроля над стратегическими вооружениями

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

 Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8342 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });