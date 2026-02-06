Поиск

В Милане началась церемония открытия Олимпийских игр

Фото: David Davies/PA Images via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - На стадионе "Сан-Сиро" в Милане проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Ожидается, что со вступительным словом выступят президент Италии Серджо Маттарелла и президент МОК Кирсти Ковентри.

Также состоится вручение Олимпийского лавра - учрежденной МОК награды за достижения в образовании, культуре и в продвижении мира посредством спорта.

Позже состоится парад 92 национальных сборных. Российских и белорусских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, до участия в параде не допустили.

Олимпийский огонь планируется зажечь одновременно в двух местах: у Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортине-д'Ампеццо. Дизайн чаш олимпийского огня вдохновлен узорами Леонардо да Винчи. Честь зажечь олимпийский огонь выпала итальянским горнолыжникам, трехкратным олимпийским чемпионам Альберто Томбе и Деборе Компаньони.

На сцене выступят, в частности, итальянский певец Андреа Бочелли, обладательница пяти премий "Грэмми" Мэрайя Кэри, обладательница "Золотого глобуса" в номинации "лучшая песня" Лаура Паузини, итальянский рэпер Ghali и китайский пианист-виртуоз Лан Лан. Также примут участие итальянские актеры Пьерфранческо Фавино, Сабрина Импаччаторе и Матильда Де Анджелис. Темой церемонии открытия станет "гармония".

На стадионе ожидаются 70 тыс. зрителей.

Церемонию открытия посетят представители властей ряда стран, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей супругой Ушей и их детьми, госсекретарь США Марко Рубио и посол США в Италии Тилман Фертитта.

Олимпиада продлится до 22 февраля, в ней примут участие более 2,9 тыс. спортсменов из 92 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии. Италия уже трижды принимала Олимпиаду: зимние игры 1956 г., летние игры 1960 г. и зимние игры 2006 г.

Италия Милан Олимпиада США Марко Рубио Серджо Маттарелла
