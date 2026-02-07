На церемонии открытия Олимпиады в Милане зажгли олимпийский огонь

Поиск

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Церемония зажжения олимпийского факела состоялась на зимней Олимпиаде в Милане.

Олимпийский огонь зажгли одновременно в двух местах: у Арки Мира в Милане огонь зажег известный в прошлом горнолыжник Альберто Томба, а на площади Анджело Дибона в Кортине-д'Ампеццо это сделала горнолыжница София Годжа.

До этого со вступительным словом выступили глава оргкомитета МОК Милан Кортина-2026 Джованни Малаго и президент комитета Кирсти Ковентри.

Ковентри призвала спортсменов гордиться участием в Олимпиаде и поблагодарила Италию за гостеприимство, а Малаго признался, что подготовка к играм была непростой.

После этого президент Италии Серджо Маттарелла объявил о начале Олимпиады.

Также состоялся парад 92 национальных сборных. Он проходил одновременно в четырех местах: Милане, Кортине-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Российских и белорусских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, до участия в параде не допустили.

Основная часть церемонии проходила на миланском стадионе "Сан-Сиро", на котором собралось 61 тыс. зрителей.

Олимпиада продлится до 22 февраля, в ней примут участие более 2,9 тыс. спортсменов. Италия уже трижды принимала Олимпиаду: зимние игры 1956 года, летние игры 1960-го. и зимние игры 2006-го.

