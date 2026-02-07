Авианосец ВМС США продолжает плавание в Аравийском море

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln продолжает курсировать в районе Аравийского моря, осуществляя полеты палубной авиации, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Авианосная ударная группа в сопровождении двух военных судов снабжения и двух катеров береговой охраны США выполняет совместное плавание в Аравийском море в то время, как над ней совершают полеты самолеты 9-го авиационного крыла авианосца", - говорится в сообщении.

На авианосце базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II.

Как сообщало командование, во вторник палубный истребитель F-35C Lightning II сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу в районе Аравийского моря.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По данным CENTCOM, в настоящее время авианосец находится в 500 милях (800 км) от побережья Ирана.