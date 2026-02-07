Трамп отменил дополнительные 25%-е пошлины на импорт из Индии после ее отказа от закупок нефти у РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отменил дополнительные 25% пошлины на товары из Индии, которые ввел из-за закупок страной российской нефти.

"Я принял решение отменить дополнительную адвалорную ставку пошлины, введенную на импорт товаров из Индии (...)", - говорится в указе президента США, который публикует пресс-служба Белого дома.

Отмена 25-процентного тарифа вступит в силу 7 февраля в 12:01 по вашингтонскому времени (20:01 по мск).

В указе Трамп заявил, что его решение вызвано тем, что "Индия предприняла значительные шаги (...) для обеспечения достаточного сближения с Соединенными Штатами в вопросах национальной безопасности, внешней политики и экономики".

"Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти из Российской Федерации, заявила, что будет закупать у Соединенных Штатов энергоносители, и недавно заключила рамочное соглашение с Соединенными Штатами о расширении сотрудничества в области обороны в течение следующих 10 лет", - говорится в документе.

В нем уточняется, что, если глава Минторговли США обнаружит, что Индия возобновила прямой или косвенный импорт нефти из России, 25%-е пошлины могут быть возвращены.

Отношения США и Индии ухудшились после 27 августа 2025 года, когда вступила в силу 25-процентная пошлина на индийские товары, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Товары из Индии были обложены США пошлиной в 50% с учетом введенных ранее тарифов в 25%.

Накануне американский президент заявил, что достиг с премьером Индии Нарендрой Моди торгового соглашения, предусматривающего, в частности, снижение пошлин с 25% до 18%.

Источник Hindustan Times в Белом доме утверждал, что ранее введенные США дополнительные пошлины на индийские товары в 25% отменят, поскольку Индия откажется от закупок российской нефти.