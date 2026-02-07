США при продажах оружия будут отдавать предпочтение партнерам, инвестирующим в самооборону

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому будущие продажи оружия должны "соответствовать американским интересам".

"Для поддержания нашего военного господства и технологического превосходства пришло время разработать, внедрить и претворить в жизнь стратегию поставок оружия "Америка прежде всего", - говорится в указе, который публикует Белый дом.

Отмечается, что США будут уделять "приоритетное внимание продажам и поставкам оружия партнерам, которые инвестировали в свою собственную оборону и возможности, играют важную роль или географически распределены в планах и операциях Соединенных Штатов либо вносят свой вклад в нашу экономическую безопасность".

Трамп поручил военному министру Питу Хегсету совместно с госсекретарем Марко Рубио и министром торговли Говардом Латником в течение 120 дней после издания указа представить ему "каталог продаж приоритетных платформ и систем, к приобретению которых Соединенные Штаты будут поощрять наших союзников и партнеров".

По мнению президента США, такая стратегия "обеспечит приоритетность американских интересов при будущих продажах оружия за счет использования иностранных закупок и капитала для наращивания американского производства и мощностей".