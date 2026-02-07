В Белом доме ожидают развития событий после переговоров по Украине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине идут очень хорошо и в результате может что-то произойти.

"Сегодня состоялись очень, очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Что-то может произойти", - сказал Трамп журналистам.

В четверг спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что очередные трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли конструктивно.