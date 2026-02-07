Премьер Японии попросит у РФ разрешения для японцев на посещение могил на Курилах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства Японии Санаэ Такаити намерена обратиться к России с просьбой разрешить японцам возобновить посещения могил предков на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

По ее словам, которые в субботу цитирует EFE, это является "гуманитарной проблемой и первостепенной задачей в японско-российских отношениях".

Агентство напоминает, что с 1990-х годов Россия по гуманитарным соображениям разрешала японцам, имеющим связи с островами, посещать могилы предков без визы. Эта политика изменилась в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а позже - из-за ситуации на Украине.