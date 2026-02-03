Поиск

WSJ сообщила, что xAI оценили в $250 млрд в рамках крупнейшей M&A-сделки

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Компания по разработкам в сфере искусственного интеллекта xAI была оценена примерно в $250 млрд при слиянии с компанией SpaceX Илона Маска, вся объединенная компания – в $1,25 трлн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее агентство AP сообщало со ссылкой на заявление SpaceX, что космическая компания купила принадлежащую Маску xAI.

Если эти цифры соответствуют действительности, покупка xAI становится крупнейшей M&A-сделкой в мировой истории, по данным LSEG. Прежде этот титул принадлежал враждебному поглощению германской Mannesmann британской компанией Vodafone в 2000 году с оценкой в $203 млрд.

По мнению Маска, объединение SpaceX и xAI позволит создать вертикально интегрированный инновационный комплекс, включающий ракеты, спутниковую связь, разработки в сфере ИИ и инфраструктуру для обработки данных в космосе.

Ранее xAI была объединена с социальной платформой X, также принадлежащей Маску.

Маск неоднократно говорил о необходимости ускорить разработку технологий, которые позволят центрам обработки данных работать в космосе, чтобы решить проблему преодоления огромных затрат на электроэнергию и другие ресурсы, необходимые для создания и эксплуатации систем искусственного интеллекта на Земле. Достичь этой цели будет гораздо проще благодаря объединенной компании, считает предприниматель.

"В долгосрочной перспективе космический ИИ, очевидно, является единственным способом масштабирования", - написал Маск на сайте SpaceX в понедельник.

По его оценкам, "в течение 2-3 лет самым дешевым способом создания вычислительных мощностей для ИИ станет космос".

