Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon установлена на старте перед запуском к МКС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon установлены на стартовой площадке на космодроме во Флориде перед предстоящим в среду запуском к Международной космической станции (МКС), сообщила компания-разработчик SpaceX.

На МКС отправится миссия Crew-12, в состав которой входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

По данным NASA, запуск корабля Crew Dragon будет осуществлен с 40-й стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде в среду в 06:01 по времени Восточного побережья США (в 14:01 по Москве).

Стыковка корабля с МКС планируется в четверг в 10:30 по времени Восточного побережья США (в 18:30 по Москве).

На борту станции работают астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

